В Петербурге злодей с газовым баллончиком отобрал у 69-летней пенсионерки сумку с миллионом

Инцидент произошел на остановке на Приморском шоссе.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге злодей с газовым баллончиком отобрал у 69-летней пенсионерки сумку с миллионом»

Роберт 16.01 14:26 [ + 1 – ]

В ж@пу ему это баланчик засунуть.

Всезнайка 16.01 16:18 [ + 1 – ]

А что делала бабушка с лимоном в сумке в10.30 на остановке???