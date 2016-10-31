Обсуждение темы:

«На Королева на просьбу передвинуть машину пьяный уроженец Камчатки выхватил пистолет и начал угрожать оппоненту»

Возможно, плохо попросил. Забыл добавить волшебное слово пожалуйста. А если увидел ствол, надо стрелять из своего на поражение, а потом звонить в полицию и в скорую, чтобы забрали тело.