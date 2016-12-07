Обсуждение темы:

«В Петербурге пьяный мужчина упал с дивана и умер, захлебнувшись собственной кровью»

Ага,упал с дивана и так восемь раз.

Да ну вас на фиг...Смерть какая-то нелепая...Диван какой высоты-то был???