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Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)

17:17
Тэги: Исаакиевский собор, казаки, религия
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Тэги: Исаакиевский собор, казаки, религия
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Общество
Обсуждение темы:
«Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»
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Волк Лисыч 13.01 17:26 [ + 9 ]

Нисколько не удивился бы, если жорик решил передать собор азербайджанской диаспоре. И таки, что "ряженые" тоже страховали бы высочайшее повеление?

монк-аль-ахри 13.01 17:52 [ + 11 ]

цирк с лампасами возбудился. одного прошу: покажите мне хоть одного петербуржца, которому эти больные на голову ряженые помогли?! нет таковых в природе! в Чечне, во времена Дудаевых и Басаевых эти пиздобо*ы заткнулись и ничем русским людям не помогли! Где они были в Буденновске? Тихо бздели по углам? Где они были в Беслане!? Молились своему тухлому "богу"?. Где они были на Дубровке?! Ряженые придурки, не способные на решительные действия, холуйские подстилки властей, селёдочная мразь. Дрочите себе по углам и в реальную политику и не суйтесь! Ублюдки православнутые!

NNN 13.01 18:03 [ + 10 ]

Так вот для чего эти ряженые требуются.Кстати, кто знает за чей счет эти твари кормятся?

нероссиянин_а_русский 13.01 18:34 [ + 4 ]

Казаки? Казаки все погибли в борьбе против большевизма и советской власти. А это ряженые клоуны, пособники современного большевизма и КГБ,

Империя Возродится 13.01 18:44 [ + 6 ]

Прям традиция:где жирный поп с братковским крестом и цепурой--там и ряженый кизяк с нагайкой и перегаром))Гонять "Пусек"и бабок-то они орлы,только что-то не прославились на ниве борьбы с черно..опым элементом.Хотя нет--прославились....когда дагесранец в родной станице с кизяка должок натурой взял,и кизяк с драной задницей,побежал строчить заяву в мусарню))

НЕСТОР 13.01 19:27 [ + 4 ]

Лошадей нет-казаки есть,что за .уйня? Все эти казачки приезжая гопота,которая не хочет работать.

SCORPION69 13.01 20:12 [ + 2 ]

это не казаки а додики мелитопольские тьфу

арнольд питерский 13.01 20:12 [ + 2 ]

Пукин боится народного гнева поэтому и развел этих бандитов.

Всего комментариев - 8

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