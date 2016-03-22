«Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»

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Общество
Нисколько не удивился бы, если жорик решил передать собор азербайджанской диаспоре. И таки, что "ряженые" тоже страховали бы высочайшее повеление?
цирк с лампасами возбудился. одного прошу: покажите мне хоть одного петербуржца, которому эти больные на голову ряженые помогли?! нет таковых в природе! в Чечне, во времена Дудаевых и Басаевых эти пиздобо*ы заткнулись и ничем русским людям не помогли! Где они были в Буденновске? Тихо бздели по углам? Где они были в Беслане!? Молились своему тухлому "богу"?. Где они были на Дубровке?! Ряженые придурки, не способные на решительные действия, холуйские подстилки властей, селёдочная мразь. Дрочите себе по углам и в реальную политику и не суйтесь! Ублюдки православнутые!
Так вот для чего эти ряженые требуются.Кстати, кто знает за чей счет эти твари кормятся?
Казаки? Казаки все погибли в борьбе против большевизма и советской власти. А это ряженые клоуны, пособники современного большевизма и КГБ,
Прям традиция:где жирный поп с братковским крестом и цепурой--там и ряженый кизяк с нагайкой и перегаром))Гонять "Пусек"и бабок-то они орлы,только что-то не прославились на ниве борьбы с черно..опым элементом.Хотя нет--прославились....когда дагесранец в родной станице с кизяка должок натурой взял,и кизяк с драной задницей,побежал строчить заяву в мусарню))
Лошадей нет-казаки есть,что за .уйня? Все эти казачки приезжая гопота,которая не хочет работать.
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18:26, 12 декабря 2016
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