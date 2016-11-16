Обсуждение темы:

«Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд»

А можно в следующий раз рассмотреть вопрос без личного присутствия Оганесяна, чтобы не подвергать человека волнениям и стрессу ?