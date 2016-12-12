«Самосвал с поднятым кузовом застрял под мостом на Обводном канале (фото)»

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Общество
Патаму шта 12 часовой рабочий день, а то и сутки плюс шестидневка. Крепостное право.
Претензии к производителю. Необходимо было предусмотреть блокировку подъема кузова во время движения.
Дятлу...Очень трудно не заметить и не услышать включение ком и поднятия кузова на ходу..Ну если только слушать громко свои родные узбекские напевы и в такт их бить уем по торпеде машины.
просто КАМАЗ увидел собачку и испугался.
http://img0.reactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BF%D1%81-344714.jpeg
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18:26, 12 декабря 2016
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