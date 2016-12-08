В Невском районе полицейский стал фигурантом уголовного дела после поножовщины

Мужчина решил не ехать на вызов.

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Обсуждение темы:

«В Невском районе полицейский стал фигурантом уголовного дела после поножовщины»

koschke 13.01 16:09 [ + 9 – ]

Вах вах, зачэм баир прота так эздить должэн. Запалати баир, баир паэдет

Тоскливый Дятел 13.01 17:35 [ + -4 – ]

Не понимаю, в чем вина участкового. Он все сделал правильно Для задержания вооруженного ножом преступника нужно высылать СОБР.

Империя Возродится 13.01 18:37 [ + 6 – ]

Н-да,долго следствию Баирку искать придется))Давно уже в свой родной кишлак он свинтил,со всем нажитым непосильным трудом добришком.