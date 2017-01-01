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«МЧС: В выходные Петербург занесет снегом»

Так чего здесь то писать, бургомистру передайте. А ещё царю батюшке передайте, что англичане свои ружья кирпичом не чистють. И привет есчо передайте всем участникам естественного отбора!