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«11-летнюю девочку сбили на проспекте Наставников»

В школах учат чему угодно, но только не тому, что пригодится в жизни. Предлагаю ввести предмет "Правила дорожного движения". Поможет им сохранить жизнь во время учебы и облегчит получение прав после школы.