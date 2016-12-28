На Приозерском шоссе водитель "Вольво" во время неудачного обгона вылетел в кювет (фото)

Пострадавшего шофера иномарки госпитализировали.

Пострадавшего шофера иномарки госпитализировали.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 13 декабря около девяти часов утра на 62-ом километре Приозерского шоссе, недалеко от поселка Сосново. По предварительным данным, во время обгона водитель легкового автомобиля "Volvo" не справился с управлением и вылетел в кювет.





Фото: 47News



В момент ДТП в иномарке находился водитель и три пассажира. Шофер иномарки с травмами средней тяжести госпитализирован. Пассажиры не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня утром в Приозерском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Водитель не справился с управлением и вылете с дороги в кювет.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 13 декабря около девяти часов утра на 62-ом километре Приозерского шоссе, недалеко от поселка Сосново. По предварительным данным, во время обгона водитель легкового автомобиля "Volvo" не справился с управлением и вылетел в кювет.Фото: 47NewsВ момент ДТП в иномарке находился водитель и три пассажира. Шофер иномарки с травмами средней тяжести госпитализирован. Пассажиры не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.Напомним, ранее мы писали о том, что в Стрельне гонщик на легковушке не справился с управлением и впечатался в светофор.







Обсуждение темы: «На Приозерском шоссе водитель "Вольво" во время неудачного обгона вылетел в кювет (фото)» Тоскливый Дятел 13.01 14:26 [ + -2 – ]

А почему бортовой компьютер не помог.

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