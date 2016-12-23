"Ладу" с наркотиками остановили в Невском районе
12:51
Тэги: авто, наркотики, невский район
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На пепелище заброшенного дома в Лужском районе нашли тела двух мужчин
- За час на 100-метрвоом отрезке трассы "Нарва" произошло сразу два лобовых ДТП (фото, видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Купчино уроженец Средней Азии ограбил 24-летнюю приезжую из Псковской области
- 4882 пьяных водителя задержали в Петербурге за 2016 год
- 400 литров опасной "незамерзайки" изъяли у одной из петербургских фирм
- Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)
- Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
- Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
- Алексей Моор стал главным художником Петербурга
- Самосвал с поднятым кузовом застрял под мостом на Обводном канале (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«"Ладу" с наркотиками остановили в Невском районе»
Новые в начале | Новые в конце
Анжей Стамбулянский 13.01 13:27 [ + 9 – ]
Чурбан 100%!
Тоскливый Дятел 13.01 13:40 [ + -7 – ]
Не понимаю,уже немолодой человек. Что могло его заставить пойти на такое нелепое преступление.
Империя Возродится 13.01 13:51 [ + 12 – ]
Хо-хо,стопудово "Ладья" была наглухо затонирована,о-оочень низко посажена,и из неё раздавалось:"черныые глааза")))
Всего комментариев - 4
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
11 января
29 декабря 2016
Роман Орлов 18:56, 5 января
Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным (12/+7)
Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным (12/+7)
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге (25/+0)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки (19/+0)
17:01, 12 января Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки (2/+2)
15:24, 12 января Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным (12/+7)
15:18, 12 января Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание (7/+6)
13:49, 12 января Самый большой океанариум города построят в Купчино (7/+7)
Подписка
на новости
на новости
Как я понимаю, стадо где-то получило неожиданный отпор, самотеком поступило в больничку, требовало к себе особого отношения и после перевязки слилось бы с концами, а врачи остались бы виноваты? в «Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)»
Так вот для чего эти ряженые требуются.Кстати, кто знает за чей счет эти твари кормятся? в «Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»
цирк с лампасами возбудился. одного прошу: покажите мне хоть одного петербуржца, которому эти больные на голову ряженые помогли?! нет таковых в природе! в Чечне, во времена Дудаевых и Басаевых эти пиздобо*ы заткнулись и ничем русским людям не помогли! Гд... в «Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»
Невский район пристанище чурбанов и наркоты там море . в «"Ладу" с наркотиками остановили в Невском районе»
5
5