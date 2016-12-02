В Купчино уроженец Средней Азии ограбил 24-летнюю приезжую из Псковской области

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«В Купчино уроженец Средней Азии ограбил 24-летнюю приезжую из Псковской области»

НЕСТОР 13.01 19:21 [ + 3 – ]

Ничего черножопому не будет-тюрем не хватит.

capa 13.01 19:29 [ + 5 – ]

а в купчино обезьян как грязи, там пулемет нужен!

скальпель 13.01 20:00 [ + 2 – ]

... Да их уже во всем городе, увы, как грязи ... Что Ленинский, что Парнас, что Невский ...