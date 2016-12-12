Водитель БМВ Х5 год проведет в колонии за смертельное ДТП с пешеходом на Наставников

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Обсуждение темы:

«Водитель БМВ Х5 год проведет в колонии за смертельное ДТП с пешеходом на Наставников»

Тоскливый Дятел 13.01 12:52 [ + -5 – ]

Издевательство над правосудием. Фактически, призыв: давите пешеходов, скрывайтесь с места преступления, оставляйте человека умирать.

ВИКТОР МАКСИМОВ 13.01 14:30 [ + 0 – ]

а чего ж ему не компенсировали траты на бензин,когда он скрывался???

антонина 13.01 15:00 [ + 6 – ]

Давайте все будем переходить дорогу,где нам захочется,а что делать бедным водителям???Летать???

Тоскливый Дятел 13.01 15:08 [ + 0 – ]

Не летать, а ездить с положенной скоростью, а в случае наезда (неважно где), остановиться и хотя бы вызвать скорую.