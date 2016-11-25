15-летний подросток подстрелил себя из пневматики на Искровском

По имеющейся информации, школьник играл с пистолетом.

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Обсуждение темы:

«15-летний подросток подстрелил себя из пневматики на Искровском»

Тоскливый Дятел 13.01 12:28 [ + -3 – ]

Огнестрел от пневматики. Пишут безграмотно. А вообще, на пневматику также предлагаю выдавать лицензии. может быть по более упрощенной схеме, чем на травмат.

Неzнайка. 13.01 12:47 [ + 4 – ]

Дятел, хоть что то умное написал! Огнестрел от пневматики, а доставлен был в больницу с осколочными ранениями от сильного переохлаждения кипятком....