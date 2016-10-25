Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- На пепелище заброшенного дома в Лужском районе нашли тела двух мужчин
- За час на 100-метрвоом отрезке трассы "Нарва" произошло сразу два лобовых ДТП (фото, видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Купчино уроженец Средней Азии ограбил 24-летнюю приезжую из Псковской области
- 4882 пьяных водителя задержали в Петербурге за 2016 год
- 400 литров опасной "незамерзайки" изъяли у одной из петербургских фирм
- Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)
- Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
- Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
- Алексей Моор стал главным художником Петербурга
- Самосвал с поднятым кузовом застрял под мостом на Обводном канале (фото)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Как я понимаю, стадо где-то получило неожиданный отпор, самотеком поступило в больничку, требовало к себе особого отношения и после перевязки слилось бы с концами, а врачи остались бы виноваты?
Если верить написанному, то это форменное безобразие. Оставить истекающего кровью человека без оказания помощи все равно что сыграть в русскую рулетку: выживет, сдохнет. И какая разница, как человека доставили, на скорой, самотеком или он на карачках сам приполз.В фильме "Троих надо убрать" Ален Делон привозит раненого в больницу на своей машине, без всякого оповещения (тогда мобильных не было). Сразу выбегают санитары, укладывают на тележку, подключают капельницу. И это 70-е года, Франция. А мы спустя 40 лет живем по устарелым инструкциям.
Корешей всяких наби дадашевых,пущай оперативно лечит кадыркин,или плешивый))Это их лучшие дружбаны и выборщики)
мариинская одна из поганых больниц,а самое мерзопакостное отделение это нейрохирургия и врачи.
я что-то не понимаю. Дадашев? Хитаришвили? Я в русской имперской столице живу или в резервации? я не врубаюсь, мля буду!
Бандиты получили на улице отпор и после этого еще их и лечи без очереди и на деньги налогоплательщиков, т.е. тех кого они ходили грабить!
С каждого вызова врачи имеют бабосы а с этих ходоков из форс мажора им ничего в карман не упадёт...вот и вся арифметика.В таких случаях отводят врача в сторону и шопатом на ушко говорят ..если что ...то ты следующий.
обезьяны развлеклись, а потом врачей наших напрягают, у себя пусть лечатся мрази!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря 2016
на новости