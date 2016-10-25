Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)

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«Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)»

Нах ЕР 13.01 11:59 [ + 17 – ]

Как я понимаю, стадо где-то получило неожиданный отпор, самотеком поступило в больничку, требовало к себе особого отношения и после перевязки слилось бы с концами, а врачи остались бы виноваты?

Тоскливый Дятел 13.01 13:03 [ + -7 – ]

Если верить написанному, то это форменное безобразие. Оставить истекающего кровью человека без оказания помощи все равно что сыграть в русскую рулетку: выживет, сдохнет. И какая разница, как человека доставили, на скорой, самотеком или он на карачках сам приполз.В фильме "Троих надо убрать" Ален Делон привозит раненого в больницу на своей машине, без всякого оповещения (тогда мобильных не было). Сразу выбегают санитары, укладывают на тележку, подключают капельницу. И это 70-е года, Франция. А мы спустя 40 лет живем по устарелым инструкциям.

Империя Возродится 13.01 13:30 [ + 13 – ]

Корешей всяких наби дадашевых,пущай оперативно лечит кадыркин,или плешивый))Это их лучшие дружбаны и выборщики)

НЕСТОР 13.01 13:41 [ + 0 – ]

мариинская одна из поганых больниц,а самое мерзопакостное отделение это нейрохирургия и врачи.

монк-аль-ахри 13.01 13:42 [ + 7 – ]

я что-то не понимаю. Дадашев? Хитаришвили? Я в русской имперской столице живу или в резервации? я не врубаюсь, мля буду!

махоня 13.01 15:43 [ + 10 – ]

Бандиты получили на улице отпор и после этого еще их и лечи без очереди и на деньги налогоплательщиков, т.е. тех кого они ходили грабить!

смерч 13.01 16:24 [ + -6 – ]

С каждого вызова врачи имеют бабосы а с этих ходоков из форс мажора им ничего в карман не упадёт...вот и вся арифметика.В таких случаях отводят врача в сторону и шопатом на ушко говорят ..если что ...то ты следующий.

koschke 13.01 16:29 [ + 11 – ]

Надо было к ветеринарам отправить

capa 13.01 19:35 [ + 4 – ]

обезьяны развлеклись, а потом врачей наших напрягают, у себя пусть лечатся мрази!