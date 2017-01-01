Выгнанный из дома женой мужчина умер в подвале на Народной

По словам местного дворника, скитальцу не было где жить последние три года.

Обсуждение темы:

«Выгнанный из дома женой мужчина умер в подвале на Народной»

Тоскливый Дятел 13.01 11:14 [ + 5 – ]

Предлагаю привлечь жену по статье за оставление человека в беспомощном состоянии. А вот с дворником из Узбекистана жена так бы не поступила.

Неzнайка. 13.01 12:50 [ + 7 – ]

Тут то ты Дятел прав, что б тебя черти разорвали....

Империя Возродится 13.01 13:25 [ + 4 – ]

А может макакер его и того...?

монк-аль-ахри 13.01 15:04 [ + 7 – ]

и какая млять меня убрала? я просто сказал, что есть люди, чьи родители забили болт на своих детей. квартиры в наследство нет. А жена - сука подколодная и мужик в 60 лет, сделавший всё для своей семьи, но не имеющий прав на жильё, вдруг превращается в полного бомжа. Ибо бабе так захотелось. В стране Россияндии бродят миллионы мужиков, так и не сумевшие реализовать своё право на квартиру. Им его просто не дали!

Тоскливый Дятел 13.01 15:14 [ + 2 – ]

Непонятно одно: почему не создают приюты для бездомных? Просто чтобы человек мог прийти и ночью в теплом месте хотя бы переночевать, получить миску супа из пакетика, кружку чая, кусок хлеба и койку. Неужели это стоит таких денег, что правительство города не в состоянии их выделить? Если не может, то пусть попросит у инвесторов Зенит-Арены хотя 5% от суммы на эти цели.

скальпель 13.01 16:14 [ + 4 – ]

Ну Вы, Дятел, даете!!! Сегодня, значит, деньги выделять на бездомных, а завтра на какие шиши власть имущим любовниц силиконовых с губами надутыми содержать??? На святое-то не надо замахиваться!!!