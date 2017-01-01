«Выгнанный из дома женой мужчина умер в подвале на Народной»

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Общество
Предлагаю привлечь жену по статье за оставление человека в беспомощном состоянии. А вот с дворником из Узбекистана жена так бы не поступила.
А может макакер его и того...?
и какая млять меня убрала? я просто сказал, что есть люди, чьи родители забили болт на своих детей. квартиры в наследство нет. А жена - сука подколодная и мужик в 60 лет, сделавший всё для своей семьи, но не имеющий прав на жильё, вдруг превращается в полного бомжа. Ибо бабе так захотелось. В стране Россияндии бродят миллионы мужиков, так и не сумевшие реализовать своё право на квартиру. Им его просто не дали!
Непонятно одно: почему не создают приюты для бездомных? Просто чтобы человек мог прийти и ночью в теплом месте хотя бы переночевать, получить миску супа из пакетика, кружку чая, кусок хлеба и койку. Неужели это стоит таких денег, что правительство города не в состоянии их выделить? Если не может, то пусть попросит у инвесторов Зенит-Арены хотя 5% от суммы на эти цели.
Ну Вы, Дятел, даете!!! Сегодня, значит, деньги выделять на бездомных, а завтра на какие шиши власть имущим любовниц силиконовых с губами надутыми содержать??? На святое-то не надо замахиваться!!!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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