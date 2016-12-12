Обсуждение темы:

«33-летнего мужчину задержали за изнасилование школьницы в Красногвардейском районе»

Скоро он познакомится совсем не со школьницами и ему понравятся армянские писи

Это еще доказать надо. Не верю, что мужчина в расцвете лет будет опускаться до связи с 13-летней.