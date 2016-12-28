Сегодня
13 января, пятница
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 85%
Завтра -1°, пасмурно
Валюта
$ 59.37
€ 63.12
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Троица подростков жестоко избила двух школьников на Гражданском

09:13
Тэги: задержания, дети, избиение, драка, калининский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: задержания, дети, избиение, драка, калининский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На пепелище заброшенного дома в Лужском районе нашли тела двух мужчин
  • За час на 100-метрвоом отрезке трассы "Нарва" произошло сразу два лобовых ДТП (фото, видео)
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Купчино уроженец Средней Азии ограбил 24-летнюю приезжую из Псковской области
  • 4882 пьяных водителя задержали в Петербурге за 2016 год
  • 400 литров опасной "незамерзайки" изъяли у одной из петербургских фирм
  • Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)
  • Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
  • Обвиняемому в мошенничестве бывшему экс-губернатору Оганесяну вызвали скорую в суд
  • Алексей Моор стал главным художником Петербурга
  • Самосвал с поднятым кузовом застрял под мостом на Обводном канале (фото)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
28 декабря 2016
В подъезде на севере Петербурга жестко подрались пьяные подростки
13 января
33-летнего мужчину задержали за изнасилование школьницы в Красногвардейском районе
12 января
В Петербурге мужчина угрожал зарубить топором соседку
12 января
Злодеи с ножом ворвались в квартиру, избили битой двоих мужчин и вынесли деньги и технику, принадлежащие хозяйке жилища
11 января
Полиция задержала 17-летнего оболтуса, который спалил на Дунайском проспекте несколько торговых павильонов
11 января
12-летнюю девочку изнасиловали в отеле на Московском
9 января
14-летнюю беглянку из Белгорода задержали на проспекте Просвещения
добавить свое
Зенит. Кто на выход?

Роман Орлов 18:56, 5 января

Еще 3051 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
11:18 Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео) (9/+9)
10:53 Вход на станцию метро "Ломоносовская" будут ограничивать по утрам (0/+0)
17:01, 12 января Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки (2/+2)
15:24, 12 января Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным (12/+7)
15:18, 12 января Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание (7/+6)
13:49, 12 января Самый большой океанариум города построят в Купчино (7/+7)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Как я понимаю, стадо где-то получило неожиданный отпор, самотеком поступило в больничку, требовало к себе особого отношения и после перевязки слилось бы с концами, а врачи остались бы виноваты? в «Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)»
Так вот для чего эти ряженые требуются.Кстати, кто знает за чей счет эти твари кормятся? в «Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»
цирк с лампасами возбудился. одного прошу: покажите мне хоть одного петербуржца, которому эти больные на голову ряженые помогли?! нет таковых в природе! в Чечне, во времена Дудаевых и Басаевых эти пиздобо*ы заткнулись и ничем русским людям не помогли! Гд... в «Исаакиевский собор начали патрулировать казаки (фото)»
Невский район пристанище чурбанов и наркоты там море . в «"Ладу" с наркотиками остановили в Невском районе»
Корешей всяких наби дадашевых,пущай оперативно лечит кадыркин,или плешивый))Это их лучшие дружбаны и выборщики) в «Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
43 Империя Возродится 
2
25 монк-аль-ахри 
3
21 koschke 
4
14 НЕСТОР 
5
14 Нах ЕР 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-20 Тоскливый Дятел 
2
-1 Иванов1 
3
1 Ирина Муратова 
4
2 myzgar 
5
3 Серго 83 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Станция метро "Лесная" закроется на капремонт на 11 месяцев
Станция метро "Лесная" закроется на капремонт на 11 месяцев
Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)
Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)
В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора
В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора
Полиция задержала мигранта, столкнувшего мужчину на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского"
Полиция задержала мигранта, столкнувшего мужчину на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского"
СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья
СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья
Предполагаемому организатору "групп смерти" Филиппу Будейкину продлили арест до 15 мая
Предполагаемому организатору "групп смерти" Филиппу Будейкину продлили арест до 15 мая
Дворец Юсуповых вошел в мировой топ достопримечательностей для "темного" туризма
Дворец Юсуповых вошел в мировой топ достопримечательностей для "темного" туризма
ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)
ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)
Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово
Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово
К середине января в Петербург вернутся сильные морозы
К середине января в Петербург вернутся сильные морозы
Полиция нашла 9-летнего мальчика, пропавшего накануне в Приморском районе
Полиция нашла 9-летнего мальчика, пропавшего накануне в Приморском районе
Прорыв трубы на улице Васенко оставил без отопления 300 домов
Прорыв трубы на улице Васенко оставил без отопления 300 домов
В метро Петербурга начали продавать суточные проездные
В метро Петербурга начали продавать суточные проездные
Преподавателя нашли повешенным в здании ГУАП на Большой Морской
Преподавателя нашли повешенным в здании ГУАП на Большой Морской
Глава УТ МВД по СЗФО скоропостижно скончался в Петербурге
Глава УТ МВД по СЗФО скоропостижно скончался в Петербурге
На Мурманском шоссе водитель "Лады" погиб, вылетев в кювет
На Мурманском шоссе водитель "Лады" погиб, вылетев в кювет
Петербургу обещают морозы и сильный ветер
Петербургу обещают морозы и сильный ветер
ГИБДД: в Петербурге и Ленобласти сократилось число ДТП
ГИБДД: в Петербурге и Ленобласти сократилось число ДТП
Больше тысячи полицейских будут следить за порядком в центре Петербурга на Новый год
Больше тысячи полицейских будут следить за порядком в центре Петербурга на Новый год
Петербургское метро будет работать ночью на Новый год
Петербургское метро будет работать ночью на Новый год
Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком
Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком
Мужчину со срубленной трехметровой елью поймали в Павловском парке
Мужчину со срубленной трехметровой елью поймали в Павловском парке
Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года
Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года
СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей
СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей
Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)
Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)
Станцию метро "Автово" закрывали из-за подозрительной сумки
Станцию метро "Автово" закрывали из-за подозрительной сумки
^ Наверх