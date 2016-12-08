В Петербурге спасатели и психологи четыре часа уговаривали мужчину, поругавшегося с женой, не прыгать с Вантового моста (видео)

Несостоявшийся самоубийца покинул опасную зону после того, как на место приехала его супруга.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В Петербурге спасатели и психологи четыре часа уговаривали мужчину, поругавшегося с женой, не прыгать с Вантового моста (видео)»

НЕСТОР 12.01 18:46 [ + -1 – ]

Нашли кого уговаривать,чурку. Меня не было рядом.

смерч 12.01 18:57 [ + 0 – ]

Настил под Вантовым?Матрас положили или что?

lazzi 12.01 19:15 [ + 5 – ]

Бедная женщина: с этим идиотом и дальше мучиться.