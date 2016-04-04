Обсуждение темы:

«Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным»

гений Карла Маркса в своё время ввёл универсальный тезис: нельзя быть немного беременной. В царской России Исаакиевский собор принадлежал Министерству государственного имущества. При чём тут сраные попы? Они хотят и на ху* сесть и рыбку съесть?! С какого перепугу длинногривые пиздоб*лы хотят украсть государственную собственность. В прошлом году попы наворовали из карманом верящим их идиотов 7 миллиардов долларов! Не облагаемых налогами! Длинногривым этого мало?! Хотят ещё миллион спизд*ть на Исаакии?!