Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание

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«Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание»

Wolf6 12.01 15:49 [ + 0 – ]

в принципе и хорошо, теперь она на небесах вместе со своими родителями, а то какая травма бы была, если бы она узнала о смерти своих родителей...жесть

Тоскливый Дятел 12.01 16:11 [ + 0 – ]

Ужасная трагедия и действительно возможно развязка ее к лучшему. После таких травм человеку пришлось бы страдать и физически, и морально всю жизнь.