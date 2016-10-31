Два человека были ранены в поножовщине на Большом Сампсониевском

Мужчин увезли в реанимацию.

Мужчин увезли в реанимацию.



Полиция района устанавливает обстоятельства случившегося.

Как передает «Фонтанка.ру», сразу двух пациентов привезли во ВМедА около половины второго ночи 12 января из квартиры дома по Большому Сампсоенивскому проспекту.



По предварительной информации, у 30-летнего пострадавшего медики диагностировали колото-резаную рану живота, а у его 24-летнего товарища по несчастью — рану левого плеча. Состояние пациентов оценивается как тяжелое, их поместили в реанимацию.



Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией Калининского района.



Напомним,

Врачи Военно-Медицинской академии в Петербурге спасают двух мужчин, получивших ножевые ранения на Большом Сампсониевском проспекте.Полиция района устанавливает обстоятельства случившегося.Как передает «Фонтанка.ру», сразу двух пациентов привезли во ВМедА около половины второго ночи 12 января из квартиры дома по Большому Сампсоенивскому проспекту.По предварительной информации, у 30-летнего пострадавшего медики диагностировали колото-резаную рану живота, а у его 24-летнего товарища по несчастью — рану левого плеча. Состояние пациентов оценивается как тяжелое, их поместили в реанимацию.Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией Калининского района.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Стачек в Петербурге мужчина во время пьяной ссоры выстрелил в свою девушку из травматического пистолета.







Обсуждение темы: «Два человека были ранены в поножовщине на Большом Сампсониевском» Тоскливый Дятел 12.01 16:13 [ + -1 – ]

Наверное последствия дуэли.

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