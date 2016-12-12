Злодеи с ножом ворвались в квартиру, избили битой двоих мужчин и вынесли деньги и технику, принадлежащие хозяйке жилища

Один из разбойников задержан.

Один из разбойников задержан.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 11 января около двух часов ночи в квартире дома 151 по Московскому проспекту. Несколько неизвестных преступников втолкнули выходивших из квартиры мужчин, 31 и 29 лет, находившихся в гостях у 27-летней хозяйки.



После чего злоумышленники вошли вжилище и, угрожая ножом, избили бейсбольной битой мужчин. После этого негодяи украли кошелек, в котором находилось 40 тысяч рублей, два дорогостоящих мобильных телефона, фотоаппаратуру, принадлежащих хозяйке квартиры, и с места происшествия скрылись.



Сумма материального ущерба составила 260 тысяч рублей.Один из мужчин с закрытой черепно-мозговой травмой в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Второй потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Хозяйка квартиры за медицинской помощью не обращалась.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятисражи порядка задержали 31-летнего неработающего гражданина. По версии следствия мужчина, вступив в сговор с неустановленными злоумышленниками, совершил указанное преступление. Соучастников ищут



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне сотрудники полиции Адмиралтейского района Петербурга задержали мужчину, который в ночь на среду совместно с соучастниками совершил дерзкий квартирный разбой.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 11 января около двух часов ночи в квартире дома 151 по Московскому проспекту. Несколько неизвестных преступников втолкнули выходивших из квартиры мужчин, 31 и 29 лет, находившихся в гостях у 27-летней хозяйки.После чего злоумышленники вошли вжилище и, угрожая ножом, избили бейсбольной битой мужчин. После этого негодяи украли кошелек, в котором находилось 40 тысяч рублей, два дорогостоящих мобильных телефона, фотоаппаратуру, принадлежащих хозяйке квартиры, и с места происшествия скрылись.Сумма материального ущерба составила 260 тысяч рублей.Один из мужчин с закрытой черепно-мозговой травмой в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Второй потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Хозяйка квартиры за медицинской помощью не обращалась.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятисражи порядка задержали 31-летнего неработающего гражданина. По версии следствия мужчина, вступив в сговор с неустановленными злоумышленниками, совершил указанное преступление. Соучастников ищутВозбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Типанова злодей в маске, угрожая пистолетом, ограбил салон сотовой связи.







Обсуждение темы: «Злодеи с ножом ворвались в квартиру, избили битой двоих мужчин и вынесли деньги и технику, принадлежащие хозяйке жилища» монк-аль-ахри 12.01 15:51 [ + -1 – ]

девушка обслуживала. клиентов брали на выходе. скучно жить на свете господа! Тоскливый Дятел 12.01 16:14 [ + -1 – ]

А как же гарантии безопасности для клиентов.

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