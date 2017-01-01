В Стрельне гонщик на легковушке не справился с управлением и впечатался в светофор (фото, видео)

Водитель и пассажир поспешили покинуть место ДТП.

Водитель и пассажир поспешили покинуть место ДТП.



Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", авария произошла 11 января у дома 88 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне. Водитель легковушки не смог справиться с управлением, автомобиль врезался в светофор и повалил его.







На записи, сделанной уличной камерой видеонаблюдения видно, как две машины едут на довольно внушительной скорости. Один из автомобилистов не справляется с управлением и врезается в светофор.







По словам свидетелей, поведение водителя и пассажира машины оказалось неадекватным — оба попросту скрылись с места ДТП. Сотрудников полиции на место вызывали очевидцы.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Сети появилось видео ДТП, которое накануне вечером произошла в Стрельне. В результате гонок на дорогах общего пользования один из участников "заезда" не справился с управлением и врезался в дорожный знак.Как сообщают очевидцы в группев соцсети "ВКонтакте", авария произошла 11 января у дома 88 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне. Водитель легковушки не смог справиться с управлением, автомобиль врезался в светофор и повалил его.На записи, сделанной уличной камерой видеонаблюдения видно, как две машины едут на довольно внушительной скорости. Один из автомобилистов не справляется с управлением и врезается в светофор.По словам свидетелей, поведение водителя и пассажира машины оказалось неадекватным — оба попросту скрылись с места ДТП. Сотрудников полиции на место вызывали очевидцы.Напомним, ранее мы писали о том, что на областной трассе водитель "Логана" впечатался в припаркованный грузовик.







