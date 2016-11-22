Обсуждение темы:

«Под Иркутском инспекторы ДПС спасли замерзающего дальнобойщика из Петербурга (фото, видео)»

Поступок.Вопрос про квалифицированную помощь открытый.Чё за дальнобой если менты больше его разбираются в машинах.Воздух замёрз но мотор работает,ехать никак,надо греть поялкой трубопровод..Одно НО,там как правило пластик,не то что наш работяга Камаз сделанный правда в СССР..