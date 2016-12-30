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В Сиверском KIA Sportage насмерть сбил 69-летнюю пенсионерку

19:24, 12 января
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, ленобласть
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, ленобласть
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