На Наставников две мошенницы обманом похитили сбережения у 92-летней старушки
18:50, 12 января
Тэги: мошенничество, кража, красногвардейский район, деньги
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