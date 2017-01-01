Двое мужчин погибли при пожаре в деревне под Гатчиной

Причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Причиной возгорания стала неисправная электропроводка.



По данным МЧС , накануне в 16:20 поступило сообщение о пожаре в деревне Мыза. Горел частный дом №19 на площади 24 кв. метра. В 17:06 пожар был ликвидирован.



Как стало передает АН «Оперативное прикрытие», при разборе очага возгорания были обнаружены трупы двух мужчин. Одним из них является владелец строения 43-летний Илья В. Другим погибшим является 59-летний Сергей К.



Оба тела обгорели.



Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.



Напомним,

На пожаре в Гатчинском районе погибли двое мужчин.По данным, накануне в 16:20 поступило сообщение о пожаре в деревне Мыза. Горел частный дом №19 на площади 24 кв. метра. В 17:06 пожар был ликвидирован.Как стало передает АН «Оперативное прикрытие», при разборе очага возгорания были обнаружены трупы двух мужчин. Одним из них является владелец строения 43-летний Илья В. Другим погибшим является 59-летний Сергей К.Оба тела обгорели.Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.Напомним, в минувшие выходные при квартирном пожаре в переулке Пирогова в Петербурге погибла женщина.







Обсуждение темы: «Двое мужчин погибли при пожаре в деревне под Гатчиной» Тоскливый Дятел 12.01 16:17 [ + 0 – ]

Дом по площади комнаты, скорее бытовка.

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