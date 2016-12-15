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«В Петербурге суд приговорил двух мужчин, похитивших уличную скамейку»

Парни мечтали на ней дома водку пить, а эти всю малину им обламали

Это все для того,что бы при общей картине осужденных дел было ,как можно больше.И тогда на "своих"будет меньше падать тень.Скоро и за окурок будут условку давать.Когда тогда сядет Сердюков????Все же! Не фемида,а сборище клоунов.