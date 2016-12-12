Сумку со 180 тысячами вырвали из рук у прохожей в Купчино

Злоумышленник с подельником скрылись на черной «Мазде».

Злоумышленник с подельником скрылись на черной «Мазде».



На девушку напали в половину шестого вечера 11 января возле дома 9 на улице Ярослава Гашека, пишет «Фонтанка.ру». Неизвестный мужчина вырвал из рук 30-летней сотрудницы одной из городских турфирм пакет, в котором лежали документы и 180 тысяч рублей.



Злоумышленник подскочил к женщине и вырвал пакет с деньгами, который она держала в руках. После этого он быстро сел в черную «Мазду», за рулем которой его ждал подельник, и скрылся.



Напомним У петербурженки во Фрунзенском районе из рук вырвали 180 тысяч рублей.На девушку напали в половину шестого вечера 11 января возле дома 9 на улице Ярослава Гашека, пишет «Фонтанка.ру». Неизвестный мужчина вырвал из рук 30-летней сотрудницы одной из городских турфирм пакет, в котором лежали документы и 180 тысяч рублей.Злоумышленник подскочил к женщине и вырвал пакет с деньгами, который она держала в руках. После этого он быстро сел в черную «Мазду», за рулем которой его ждал подельник, и скрылся.Напомним , ранее у жительницы Петербурга во время покупок в гипермаркете на Выборгском шоссе украли из тележки сумку, в которой лежало несколько сот тысяч рублей, банковские карты и документы.







Обсуждение темы: «Сумку со 180 тысячами вырвали из рук у прохожей в Купчино» Тоскливый Дятел 12.01 13:15 [ + 0 – ]

Наверное, кто-то из клиентов решил отказаться от путешествия и вернуть оперативно деньги. скальпель 12.01 15:13 [ + 2 – ]

Работали по наводке - это очевидно.

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