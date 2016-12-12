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«На Московском вокзале мужчина помог захворавшему парню, а затем украл его рюкзак»

Вот это класс! Кто после такой блестящей операции скажет, что полиция у нас плохо работает. Вообще, я считаю, что нынешнее руководство главка лучшее за всю историю Ленинграда и Санкт-Петербурга и навело порядок как в своих рядах, так в регионе в целом. А в отношении воришки я надеюсь, суд учтет как смягчающее обстоятельство оказание первой помощи недомогающему юноши. Без него он вообще мог оступиться и разбить голову или упасть на рельсы.