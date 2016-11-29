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Трое в масках с пистолетом ограбили ювелирный салон на юго-западе Петербурга

12:14
Тэги: разбой, нападения, красносельский район, драгоценности
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Тэги: разбой, нападения, красносельский район, драгоценности
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Общество
Обсуждение темы:
«Трое в масках с пистолетом ограбили ювелирный салон на юго-западе Петербурга»
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Тоскливый Дятел 12.01 12:54 [ + 0 ]

А на что охранник смотрел, где ЧОП находился? Или решили сэкономить.

Всего комментариев - 1

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