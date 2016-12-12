"Газель" с колбасой похитили в Купчино
11:12
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге мужчина угрожал зарубить топором соседку
- Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки
- Открытие в лечении варикоза
- Автоледи оказалась в больнице после неудачного пилотирования в поребрик на Парашютной улице (видео)
- В центре Петербурга, предположительно, пьяный водитель протаранил шесть припаркованных автомобилей (фото)
- Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным
- Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
- Два человека были ранены в поножовщине на Большом Сампсониевском
- Злодеи с ножом ворвались в квартиру, избили битой двоих мужчин и вынесли деньги и технику, принадлежащие хозяйке жилища
- Самый большой океанариум города построят в Купчино
- Двое мужчин погибли при пожаре в деревне под Гатчиной
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«"Газель" с колбасой похитили в Купчино»
Новые в начале | Новые в конце
Всезнайка 12.01 11:26 [ + 1 – ]
"Голодающее Поволжье"угнало вашу газель...слишком жрать им захотелось..
Всего комментариев - 2
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
30 декабря 2016
26 декабря 2016
18:26, 12 декабря 2016
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге (25/+0)
15:24 Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным (1/+1)
15:18 Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание (2/+2)
13:49 Самый большой океанариум города построят в Купчино (2/+2)
Подписка
на новости
на новости
Что значит "музейные экспонаты". А купол, раписанный Брюлловым - это не ценнейший экспонат музея? его как снять?А витражи уникальные? ! И все отдать церкви? Одни только свечи - да это ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!!! Ко всему прочему они коптят.Что мало церквей в Петерб... в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
Революция еще произойдет хватит натерпелись за 17лет вашей ОПГ Едрисьей в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
теперь оно выживет и придет жить к спасительнице, а потом её и всех родственников ...ут! в «В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана»
Я не как не могла понять, как могли так поступить со священниками в 17, теперь начинаю понимать. Вера то одно, а попы только ею торгуют. в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
И сколько можно длинногривым пиздобо*ам, торгующим лживыми обещаниями, пиз*ить чужую собственность?! Даже в царской России Исаакиевский собор принадлежал Министерству государственного имущества! Никакого отношения попы сраные к этому архитектурному шедев... в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
5
5