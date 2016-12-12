Разбушевавшегося любителя стриптиза усмиряли в кабаке на Ланском

Обсуждение темы:

«Разбушевавшегося любителя стриптиза усмиряли в кабаке на Ланском»

скальпель 12.01 11:01 [ + 4 – ]

Каменный век ... Такие "любители прекрасного" понимают, увы, только грубую физическую боль ...

Искренне надеюсь, что позитивный итог у данной ситуации все же будет - если в процессе задержания бухого строптивца между кем-то из ребят "Титана" и девочек-танцовщиц, уставших от слюнявых похотливых козлоногих сатиров, проскочит искра, которая положит начало взаимному глубокому чувству!

Любите, девочки, нормальных мужиков!

А не заплывших жиров развращенных "кошельков"!

Всезнайка 12.01 11:03 [ + 4 – ]

Само название бара очень оригинальное )))И не танцовщицы там,а шлюхи и проститутки..тьфу,грязные шалавы...

МИФОДИЙ 12.01 11:07 [ + 3 – ]

Правильнее назвать не вертеп,a притон Карабаса Барабаса....

скальпель 12.01 11:13 [ + 2 – ]

Уважаемая Всезнайка! Всякое в жизни бывает ... Если есть возможность и силы - надо протянуть руку помощи падшей женщине, очень часто превратившейся в такую не по своей воле, а, например, став в свое время жертвой обдолбанных наркошей или азиатско-кавказских макак ...

Тоскливый Дятел 12.01 11:22 [ + 0 – ]

Чему удивляться: на таких клиентов данное заведение очевидно и рассчитано. Порядочный человек выпьет дома и любоваться будет женой, а не стриптизершами.

Неzнайка. 12.01 12:00 [ + 4 – ]

По моему это скрытая реклама ЧОП Титан...

монк-аль-ахри 12.01 12:11 [ + 3 – ]

Как у человека разумного у меня два вопроса.

1. Ему не всё показали?

2. И что он таки хотел увидеть?