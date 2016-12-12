«Разбушевавшегося любителя стриптиза усмиряли в кабаке на Ланском»

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Общество
Каменный век ... Такие "любители прекрасного" понимают, увы, только грубую физическую боль ...
Искренне надеюсь, что позитивный итог у данной ситуации все же будет - если в процессе задержания бухого строптивца между кем-то из ребят "Титана" и девочек-танцовщиц, уставших от слюнявых похотливых козлоногих сатиров, проскочит искра, которая положит начало взаимному глубокому чувству!
Любите, девочки, нормальных мужиков!
А не заплывших жиров развращенных "кошельков"!
Само название бара очень оригинальное )))И не танцовщицы там,а шлюхи и проститутки..тьфу,грязные шалавы...
Уважаемая Всезнайка! Всякое в жизни бывает ... Если есть возможность и силы - надо протянуть руку помощи падшей женщине, очень часто превратившейся в такую не по своей воле, а, например, став в свое время жертвой обдолбанных наркошей или азиатско-кавказских макак ...
Чему удивляться: на таких клиентов данное заведение очевидно и рассчитано. Порядочный человек выпьет дома и любоваться будет женой, а не стриптизершами.
Как у человека разумного у меня два вопроса.
1. Ему не всё показали?
2. И что он таки хотел увидеть?
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18:26, 12 декабря 2016
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