"Лексус" за 6,2 миллиона похитили у коммерсанта с проспекта Науки

Автомобиль был куплен в прошлом году.

Автомобиль был куплен в прошлом году.



Как сообщили АН «Оперативное прикрытие», пропажа автомобиля была обнаружена 47-летним владельцем в 8 часов утра 11 января у дома 19/2 по проспекту Науки. Соучредитель коммерческой фирмы сообщил, что припарковал машину в 21 час 10-го числа.



Черная иномарка 2016 годы выпуска с госзнаками Ленобласти приобретена бизнесменом у частного лица 28 октября прошлого года за 6 200 000 рублей.



Машина застрахована, оборудована сигнализацией и иммобилайзером.

Очевидцы сообщают, что к автомобилю был прицеплен дом на колесах.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Калининском районе угнали «Лексус» за 6,2 миллиона рублей.Как сообщили АН «Оперативное прикрытие», пропажа автомобиля была обнаружена 47-летним владельцем в 8 часов утра 11 января у дома 19/2 по проспекту Науки. Соучредитель коммерческой фирмы сообщил, что припарковал машину в 21 час 10-го числа.Черная иномарка 2016 годы выпуска с госзнаками Ленобласти приобретена бизнесменом у частного лица 28 октября прошлого года за 6 200 000 рублей.Машина застрахована, оборудована сигнализацией и иммобилайзером.Очевидцы сообщают, что к автомобилю был прицеплен дом на колесах.Напомним, ранее мы писали о том, что петербуржец сдал на металлолом арендованное авто.







Обсуждение темы: «"Лексус" за 6,2 миллиона похитили у коммерсанта с проспекта Науки» Тоскливый Дятел 12.01 10:29 [ + -2 – ]

Надеюсь, что дом на колесах ему оставили. монк-аль-ахри 12.01 12:12 [ + 3 – ]

предприниматель - синоним слова вор.

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