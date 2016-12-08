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«Гранату и патроны нашли в авто кладбищенского работника из Сертолово»

Тоскливый Дятел 12.01 10:32 [ + 0 – ]

Разнорабочий с кладбища на Мерседесе: конечно, ему не хватало только гранаты и пистолета для полного имиджа.