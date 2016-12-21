Развратник надругался над 13-летней школьницей на Пороховых

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«Развратник надругался над 13-летней школьницей на Пороховых»

скальпель 12.01 10:20 [ + 6 – ]

Как этот уе..ок попал к ним в квартиру??? Хахаль матери??? "Спонсор"??? (должны же на что-то жить - если мать не работает?) Почему так долго молчала???

Тоскливый Дятел 12.01 10:28 [ + -2 – ]

Можно подумать, что ненасильственные действия его бы оправдали.

МИФОДИЙ 12.01 10:30 [ + 7 – ]

Загадочная история,представляю в 2 часа ночи "Мамааааа!!!Меня же неделю назад мужик какой то трахнул вот ё моё"

скальпель 12.01 10:34 [ + 6 – ]

Если бы неделю, Уважаемый МИФОДИЙ ... Месяц! Где она была раньше???

МИФОДИЙ 12.01 11:12 [ + 5 – ]

Скальпель спасибо теперь всё понятно школьница беременна преступление раскрыто ...

кочегар вертолёта 12.01 11:36 [ + 2 – ]

Небось познакомилась в соцсетях и пригласила домой, пока мамы нет.

монк-аль-ахри 12.01 12:15 [ + 5 – ]

из этой заметки содержательной информации - ноль. как этот мудак оказался в квартире? где до 2 -х часов ночи была мамаша? по ёбар*м шаталась? есть ли папа и где он был?

Ребята из Газеты Спб! Если вы пишите типа заметку, так давайте информацию, а не эмоциональную пену! Достали уже мутняком своим!

Иванов1 12.01 12:46 [ + 2 – ]

Неделю ждала, чтобы ночью припереться

ССCР 12.01 13:08 [ + -2 – ]

высосаная из пальца новость а хомячки ведутся и пар выпускают