«Развратник надругался над 13-летней школьницей на Пороховых»

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Общество
Как этот уе..ок попал к ним в квартиру??? Хахаль матери??? "Спонсор"??? (должны же на что-то жить - если мать не работает?) Почему так долго молчала???
Можно подумать, что ненасильственные действия его бы оправдали.
Загадочная история,представляю в 2 часа ночи "Мамааааа!!!Меня же неделю назад мужик какой то трахнул вот ё моё"
Скальпель спасибо теперь всё понятно школьница беременна преступление раскрыто ...
Небось познакомилась в соцсетях и пригласила домой, пока мамы нет.
из этой заметки содержательной информации - ноль. как этот мудак оказался в квартире? где до 2 -х часов ночи была мамаша? по ёбар*м шаталась? есть ли папа и где он был?
Ребята из Газеты Спб! Если вы пишите типа заметку, так давайте информацию, а не эмоциональную пену! Достали уже мутняком своим!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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