Мужчину нашли повешенным в подъезде в Купчино

При себе у погибшего были банковская карта и ключи.

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«Мужчину нашли повешенным в подъезде в Купчино»

Тоскливый Дятел 12.01 10:35 [ + -3 – ]

Проще было бы с 16-го этажа спрыгнуть, чем в петле задыхаться.

Всезнайка 12.01 10:58 [ + 5 – ]

Да может его убили...ссадины ведь на лице...

скальпель 12.01 11:23 [ + 2 – ]

Ищите боксёра-левшу ... Очень характерная травма ...

скальпель 12.01 11:30 [ + 3 – ]

... Причем именно боксёра ... У каратистов удар в лицо рукой так не заточен ... А если бы били ногой - разрушения были бы гораздо существеннее, учитывая поголовную зимнюю обувь у населения ...

Тоскливый Дятел 12.01 12:03 [ + -1 – ]

Чтобы образовалась гематома, проще говоря, синяк, необязательно быть спортсменом. Хороший боксер или каратист вообще старается работать по корпусу, чтобы не оставлять видимых следов.