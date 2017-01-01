Мужчину нашли повешенным в подъезде в Купчино
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге мужчина угрожал зарубить топором соседку
- Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки
- Открытие в лечении варикоза
- Автоледи оказалась в больнице после неудачного пилотирования в поребрик на Парашютной улице (видео)
- В центре Петербурга, предположительно, пьяный водитель протаранил шесть припаркованных автомобилей (фото)
- Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным
- Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
- Два человека были ранены в поножовщине на Большом Сампсониевском
- Злодеи с ножом ворвались в квартиру, избили битой двоих мужчин и вынесли деньги и технику, принадлежащие хозяйке жилища
- Самый большой океанариум города построят в Купчино
- Двое мужчин погибли при пожаре в деревне под Гатчиной
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Проще было бы с 16-го этажа спрыгнуть, чем в петле задыхаться.
... Причем именно боксёра ... У каратистов удар в лицо рукой так не заточен ... А если бы били ногой - разрушения были бы гораздо существеннее, учитывая поголовную зимнюю обувь у населения ...
Чтобы образовалась гематома, проще говоря, синяк, необязательно быть спортсменом. Хороший боксер или каратист вообще старается работать по корпусу, чтобы не оставлять видимых следов.
... Тут уж, Уважаемый Дятел, кого на что и как учили ... Только зимой, когда люди в десяти шубах, бить по корпусу крайне неэффективно, а если учесть,что в это время года все фактически в варежках и перчатках, то бить по лицу гораздо результативнее и безопаснее для атакующего и крайне неприятно для атакуемого.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Роман Орлов 18:56, 5 января
на новости