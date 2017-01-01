Три человека умерли на Васильевском после распития стеклоочистителя. Подробности

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«Три человека умерли на Васильевском после распития стеклоочистителя. Подробности»

Тоскливый Дятел 12.01 10:40 [ + 2 – ]

Продукция скорее всего отвечала требованиям пожарной или другой безопасности, но никак не была рассчитана на пищевое применение дебилами, которым лень в магазин за бутылкой водки сходить.

МИФОДИЙ 12.01 10:48 [ + 4 – ]

Ну вообще "Дед Мороз" не плохой коктейль-аперитив весьма бюджетный 150 р за канистру просто его надо смешивать со светлым ромом,золотой и тёмный ром не подходят...