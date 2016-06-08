В гостинице на Народной мужчина гонялся с пикой за подругой

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«В гостинице на Народной мужчина гонялся с пикой за подругой»

Фрекен Бок 11.01 17:50 [ + 4 – ]

"Гвардейцы подоспели вовремя и разоружили пикадора" просто Джанни Родари)))

Тоскливый Дятел 11.01 18:17 [ + -1 – ]

Один пикадор с пикой гонялся, другой стрелок из травмата в живот выстрелил. Хорошие пошли ухажеры, очевидно под стать барышням.

ivanovvv2017 11.01 18:19 [ + -1 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



Иванов1 11.01 18:19 [ + -1 – ]

С гарпуном надо гнаться, чтобы не убежала в случае попадания

Председатель Колхоза 11.01 19:37 [ + 2 – ]

Гвардейцы подоспели вовремя и разоружили пикадора, от удара по яйкам пика обвисла.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 11.01 19:41 [ + 2 – ]

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