В гостинице на Народной мужчина гонялся с пикой за подругой
- Крем от геморроя «Здоров»
- На областной трассе водитель "Логана" впечатался в припаркованный грузовик
- В Киришах 77-летний старик разбился насмерть, выпав из окна больницы
- Открытие в лечении варикоза
- В Волхове 16-летний подросток выпал из окна 3-го этажа общежития
- В Ивангороде таможенник-лихач сбил насмерть на "зебре" судебного пристава. Подробности
- В Петербурге нашли пьяного 15-летнего подростка, сбежавшего из спецшколы
- МЧС: В четверг в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с
- Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)
- В Петербурге 92-летняя бабушка скончалась после жестокого избиения
- В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора
- В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
"Гвардейцы подоспели вовремя и разоружили пикадора" просто Джанни Родари)))
Один пикадор с пикой гонялся, другой стрелок из травмата в живот выстрелил. Хорошие пошли ухажеры, очевидно под стать барышням.
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
Гвардейцы подоспели вовремя и разоружили пикадора, от удара по яйкам пика обвисла.
Хреновый пикадор ...
1. Обижал женщину.
2. Позволил гвардейцам (кардинала) разоружить себя.
... Был в свое время очень хороший актер - Юрий Юрьевич Каморный ... Снялся во многих фильмах советского кино ("Зося", "Стрелы Робин Гуда", "Правда лейтенанта Климова", "Игра без козырей") ... Помимо своих актерских данных - виртуозно владел холодным оружием ...
... Как-то, будучи, увы, в нетрезвом состоянии, повздорил со своей сожительницей, сердобольные соседи по коммуналке вызвали наряд к "разбушевавшемуся артисту Каморному", и менты не смогли его взять живым - кишка оказалась тонка ...
Так что, господин пикадор, не обижайте женщин - это раз. Лучше повышайте свой квалифиционный уровень владения спецсредствами - не порочьте светлую память о людях, подобных Юрию Каморному, своим неумелым тыканием и маханием ...
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря 2016
на новости