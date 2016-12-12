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Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)

16:45
Тэги: дтп, авто, кировский район
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Тэги: дтп, авто, кировский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)»
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Тоскливый Дятел 11.01 17:09 [ + 2 ]

Водителя Форда представить к медали "За отвагу".

ivanovvv2017 11.01 18:17 [ + 0 ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

Анжей Стамбулянский 11.01 18:42 [ + -3 ]

Дают права всяким больным и старперам и ТП!

Зубастик 11.01 18:55 [ + 1 ]

Авто из фольги сделаны..

Председатель Колхоза 11.01 19:44 [ + 1 ]

Анжей Станбулянский - тупой, безмозглый ублюдок.

Vladlen 11.01 21:40 [ + 2 ]

Анжей Стамбулянский ты сам таким будешь если еще доживешь.

Всего комментариев - 6

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