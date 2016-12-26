МЧС: В четверг в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с
17:19
Тэги: погода
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На областной трассе водитель "Логана" впечатался в припаркованный грузовик
- В Киришах 77-летний старик разбился насмерть, выпав из окна больницы
- Открытие в лечении варикоза
- В Волхове 16-летний подросток выпал из окна 3-го этажа общежития
- В Ивангороде таможенник-лихач сбил насмерть на "зебре" судебного пристава. Подробности
- В Петербурге нашли пьяного 15-летнего подростка, сбежавшего из спецшколы
- В гостинице на Народной мужчина гонялся с пикой за подругой
- Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на Стачек (фото)
- В Петербурге 92-летняя бабушка скончалась после жестокого избиения
- В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора
- В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«МЧС: В четверг в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 2
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
9 января
26 декабря 2016
Роман Орлов 18:56, 5 января
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге (25/+0)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки (19/+0)
10:55 Полиция задержала мигранта, столкнувшего мужчину на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского" (7/+7)
15:55, 10 января СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья (12/+7)
15:31, 10 января Предполагаемому организатору "групп смерти" Филиппу Будейкину продлили арест до 15 мая (2/+1)
Подписка
на новости
на новости
Если в ванной мочалкой ей попу тёрла не факт что развратные действия... в «В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь»
Да ну,фигня...хочет просто от мамаши избавиться и квартиру себе захапать... в «В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь»
Что значит "музейные экспонаты". А купол, раписанный Брюлловым - это не ценнейший экспонат музея? его как снять?А витражи уникальные? ! И все отдать церкви? Одни только свечи - да это ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!!! Ко всему прочему они коптят.Что мало церквей в Петерб... в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
Революция еще произойдет хватит натерпелись за 17лет вашей ОПГ Едрисьей в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
5
5