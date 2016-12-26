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«МЧС: В четверг в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с»

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

