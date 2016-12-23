В Петербурге 92-летняя бабушка скончалась после жестокого избиения

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«В Петербурге 92-летняя бабушка скончалась после жестокого избиения»

Тоскливый Дятел 11.01 16:31 [ + -5 – ]

Такие травмы могла нанести только горилла.

Иоан Грозный 11.01 17:06 [ + 0 – ]

или алканы соседи, за то что бабуся завела в коммуняге 30-ю по счёту кошечку

Всезнайка 11.01 17:54 [ + 2 – ]

Родственнички решили себе жилплощадь побыстрее хапануть...или же бабушка открыла кому- попало...

Иванов1 11.01 18:18 [ + 2 – ]

Наверно все 200 рублей упёрли

ivanovvv2017 11.01 18:19 [ + -3 – ]

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Vignat 11.01 19:43 [ + 1 – ]

Как люди умудряются дожить до такого возраста!?

катя 11.01 20:12 [ + 2 – ]

Если побили родственники-то теперь семейные побои декриминализировали .Это называют теперь "шлепками" членов семьи.