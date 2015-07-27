В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора

Обсуждение темы:

«В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»

Тоскливый Дятел 11.01 16:30 [ + -16 – ]

Благое решение. Возвращение на круги своя.

арнольд питерский 11.01 16:31 [ + 14 – ]

Революция еще произойдет хватит натерпелись за 17лет вашей ОПГ Едрисьей

ivanovvv2017 11.01 18:17 [ + -3 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



NNN 11.01 18:19 [ + 15 – ]

Что значит "музейные экспонаты". А купол, раписанный Брюлловым - это не ценнейший экспонат музея? его как снять?А витражи уникальные? ! И все отдать церкви? Одни только свечи - да это ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!!! Ко всему прочему они коптят.Что мало церквей в Петербурге?! Им бедным служить негде? Да чтобы лезть в уникальный музей- это креста на них нет! Что детям и внукам оставим?!

ivanovvv2017 11.01 18:20 [ + -3 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



монк-аль-ахри 11.01 18:31 [ + 10 – ]

И сколько можно длинногривым пиздобо*ам, торгующим лживыми обещаниями, пиз*ить чужую собственность?! Даже в царской России Исаакиевский собор принадлежал Министерству государственного имущества! Никакого отношения попы сраные к этому архитектурному шедевру не имели! Видимо РПЦ мало тех семи МИЛЛИАРДОВ долларов США, которые они вытащили из карманов дебилов в прошлом году! Воровство - вот истинный бог припиздну*ых православнутых!

morgana 11.01 18:54 [ + 10 – ]

Я не как не могла понять, как могли так поступить со священниками в 17, теперь начинаю понимать. Вера то одно, а попы только ею торгуют.

нероссиянин_а_русский 11.01 21:11 [ + 2 – ]

Ну, что ты РПЦ, какие революции? Я вообще предлагаю передать собор ФСБ. А какая разница по нынешним временам КГБ или РПЦ? Все вы там одним и тем же красным миром мазаны. Все коммунизм дружно строили, а теперь вот олигархат укрепляете.

НЕСТОР 11.01 21:15 [ + 1 – ]

Толсторожие попы ручки потирают и слюни вытирают,предвкушая миллионные барыши.

махоня 11.01 21:30 [ + 4 – ]

А хоть что-нибудь полезного Палтавченко сделал для нашего города?