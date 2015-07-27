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В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора

16:02
Тэги: Исаакиевский собор, георгий полтавченко, религия, музеи
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Тэги: Исаакиевский собор, георгий полтавченко, религия, музеи
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Общество
Обсуждение темы:
«В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
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Тоскливый Дятел 11.01 16:30 [ + -16 ]

Благое решение. Возвращение на круги своя.

арнольд питерский 11.01 16:31 [ + 14 ]

Революция еще произойдет хватит натерпелись за 17лет вашей ОПГ Едрисьей

ivanovvv2017 11.01 18:17 [ + -3 ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

NNN 11.01 18:19 [ + 15 ]

Что значит "музейные экспонаты". А купол, раписанный Брюлловым - это не ценнейший экспонат музея? его как снять?А витражи уникальные? ! И все отдать церкви? Одни только свечи - да это ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!!! Ко всему прочему они коптят.Что мало церквей в Петербурге?! Им бедным служить негде? Да чтобы лезть в уникальный музей- это креста на них нет! Что детям и внукам оставим?!

ivanovvv2017 11.01 18:20 [ + -3 ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

монк-аль-ахри 11.01 18:31 [ + 10 ]

И сколько можно длинногривым пиздобо*ам, торгующим лживыми обещаниями, пиз*ить чужую собственность?! Даже в царской России Исаакиевский собор принадлежал Министерству государственного имущества! Никакого отношения попы сраные к этому архитектурному шедевру не имели! Видимо РПЦ мало тех семи МИЛЛИАРДОВ долларов США, которые они вытащили из карманов дебилов в прошлом году! Воровство - вот истинный бог припиздну*ых православнутых!

morgana 11.01 18:54 [ + 10 ]

Я не как не могла понять, как могли так поступить со священниками в 17, теперь начинаю понимать. Вера то одно, а попы только ею торгуют.

нероссиянин_а_русский 11.01 21:11 [ + 2 ]

Ну, что ты РПЦ, какие революции? Я вообще предлагаю передать собор ФСБ. А какая разница по нынешним временам КГБ или РПЦ? Все вы там одним и тем же красным миром мазаны. Все коммунизм дружно строили, а теперь вот олигархат укрепляете.

НЕСТОР 11.01 21:15 [ + 1 ]

Толсторожие попы ручки потирают и слюни вытирают,предвкушая миллионные барыши.

махоня 11.01 21:30 [ + 4 ]

А хоть что-нибудь полезного Палтавченко сделал для нашего города?

Историк 11.01 22:18 [ + 2 ]

Решив, вопреки своей прежней позиции, передать Исаакиевский собор Русской Православной церкви, администрация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко обходит вопрос: кто теперь будет содержать огромное здание? Ранее пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов справедливо отмечал, что затраты по его содержанию в итоге всё равно останется за Санкт-Петербургом, который таким образом будет содержать здание общественной организации, оплачивая его электро- и водоснабжение, реставрацию, охрану и прочее, на что "в текущей экономической ситуации город пойти не может". Непонятно, с какого перепугу смог теперь и главное - за чей счёт? Сейчас серьезные доходы приносят туристы, оплачивающие посещение самого храма и колоннады. Однако в епархии ранее грозились сделать всё это бесплатным. Так что за чей счет будет банкет как раз ясно: за всё заплатят петербуржцы, не взирая на то, в какого бога они верят и верят ли вообще.

Всего комментариев - 11

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Да ну,фигня...хочет просто от мамаши избавиться и квартиру себе захапать... в «В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь»
Что значит "музейные экспонаты". А купол, раписанный Брюлловым - это не ценнейший экспонат музея? его как снять?А витражи уникальные? ! И все отдать церкви? Одни только свечи - да это ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!!! Ко всему прочему они коптят.Что мало церквей в Петерб... в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
Революция еще произойдет хватит натерпелись за 17лет вашей ОПГ Едрисьей в «В РПЦ призвали "не устраивать революций" из-за Исаакиевского собора»
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