Молодая женщина пропала в Петербурге, уйдя выгуливать собаку

Обсуждение темы:

«Молодая женщина пропала в Петербурге, уйдя выгуливать собаку»

Тоскливый Дятел 11.01 15:48 [ + -5 – ]

А собака что, не может взять след?

Джонс 11.01 16:20 [ + 4 – ]

Похожее с мальчиком недавно было, тоже с собакой пошел гулять и пропал

Неzнайка. 11.01 17:36 [ + 4 – ]

11.01 15:48 Ты дебил что ли?

Что в городе творится, уже на улице средь бела дня люди пропадают...

А потом найдут в соседнем подвале...Не дай Бог конечно.

ivanovvv2017 11.01 18:20 [ + -3 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



Иванов1 11.01 18:21 [ + -2 – ]

В подвале пусть ищут, там её скопище мигрантов дерёт. А собака им не понравилась, они её и прогнали

смерч 11.01 19:21 [ + 0 – ]

Сутки прошли,а уже типа ищут...Наверняка у бойфренда своего.