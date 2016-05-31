Почти шесть тысяч петербуржцев попадут под увольнение в первом квартале 2017 года

Значительная часть сокращений придется на банковскую сферу.

Значительная часть сокращений придется на банковскую сферу.



Под массовые увольнения (сразу более 20 человек) попали 4 тыс. 546 петербуржцев. Только Сбербанк планирует сократить в ближайшие три месяца почти 500 человек.



«Значительная часть сокращений происходит в банковской сфере, что связано с продолжением процесса реорганизации данной сферы, который начался и проводился еще в 2016 году», – уточняют в пресс-службе Центра занятости.



Правда, в ведомстве поясняют, какие еще крупные компании планируют сокращение штата, но отмечают, что фактически число сокращенных сотрудников будет меньше 5 тысяч 905 человек.



«Большинство граждан будут трудоустроены на тех же предприятиях на новые должности, часть планируемых сокращений так и не будет произведена. Это связано с тем, что в начале каждого нового года многие организации планируют изменения своей структуры, штатного расписания», – уточнили в Центре занятости.



Напомним,

В первом квартале 2017 года в Петербурге будут уволены 5 тысяч 905 человек. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Центр занятости населения СПб, о сокращении численности штата в конце 2016 года заявили 448 предприятий и организаций города.Под массовые увольнения (сразу более 20 человек) попали 4 тыс. 546 петербуржцев. Только Сбербанк планирует сократить в ближайшие три месяца почти 500 человек.«Значительная часть сокращений происходит в банковской сфере, что связано с продолжением процесса реорганизации данной сферы, который начался и проводился еще в 2016 году», – уточняют в пресс-службе Центра занятости.Правда, в ведомстве поясняют, какие еще крупные компании планируют сокращение штата, но отмечают, что фактически число сокращенных сотрудников будет меньше 5 тысяч 905 человек.«Большинство граждан будут трудоустроены на тех же предприятиях на новые должности, часть планируемых сокращений так и не будет произведена. Это связано с тем, что в начале каждого нового года многие организации планируют изменения своей структуры, штатного расписания», – уточнили в Центре занятости.Напомним, ранее сообщалось о том, что численность сотрудников петербургской полиции за четыре года сократилась на 8 тысяч человек.







