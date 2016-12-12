Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе под Тосно (фото)

Авария произошла накануне вечером.

Авария произошла накануне вечером.



10 января около 17:40 на 661-м километре автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе области столкнулись четыре транспортных средства: грузовик «ДАФ», а также «Шевроле», «Тойота» (по словам очевидцев, Toyota Land Cruiser) и «КИА».





Фото: 47News



Пострадали два человека. 39-летняя женщина – водитель «КИА» госпитализирована в тяжёлом состоянии. 50-летняя пассажирка «Тойоты» получила лёгкие травмы.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Серьезное ДТП произошло минувшим вечером на Московском шоссе, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.10 января около 17:40 на 661-м километре автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе области столкнулись четыре транспортных средства: грузовик «ДАФ», а также «Шевроле», «Тойота» (по словам очевидцев, Toyota Land Cruiser) и «КИА».Фото:Пострадали два человека. 39-летняя женщина – водитель «КИА» госпитализирована в тяжёлом состоянии. 50-летняя пассажирка «Тойоты» получила лёгкие травмы.По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее в январе в Кировском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошла серьезная авария с участием двух легковушек и волка . В результате столкновения погибли два человека и животное.







Обсуждение темы: «Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе под Тосно (фото)» Анжей Стамбулянский 11.01 14:36 [ + 1 – ]

Управляла бы кастрюлями, целее была!

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