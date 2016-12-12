В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана

Обсуждение темы:

«В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана»

Тоскливый Дятел 11.01 15:47 [ + -12 – ]

Молодец. Вот пример достойный подражания. Предлагаю представить к награде орденом "Знак почета" и внести в список почетных жителей города.

Историк 11.01 16:07 [ + 7 – ]

Неудачый суицид?!

Джонс 11.01 16:14 [ + -3 – ]

Добрые русские женщины! Да продлит Аллах ваши годы! Вот, мигранты, не насилуйте русских баб, может они вам жизнь спасут когда и вас подрежут

арнольд питерский 11.01 16:15 [ + 8 – ]

Дура сидела бы дома ящик смотрела теперь еще мусора повесят ху.ню всякую

Анжей Стамбулянский 11.01 16:24 [ + 6 – ]

Чурки, вопреки канонам ислама во всю жрут "горькую"!

махоня 11.01 16:28 [ + 10 – ]

теперь оно выживет и придет жить к спасительнице, а потом её и всех родственников ...ут!

НЕСТОР 11.01 16:52 [ + 7 – ]

Вот уродина,камня не нашла.

Иоан Грозный 11.01 16:57 [ + -3 – ]

Cам выпивай, но мигранта выручай!

Неzнайка. 11.01 17:37 [ + 4 – ]

По ходу Малярша зажигала...Скучно без мужика стало...

Всезнайка 11.01 18:02 [ + -3 – ]

Неzнайка. 11.01 17:37 [ + 0 – ]

По ходу Малярша зажигала...Скучно без мужика стало...



Оооо,Здорово Дружбан:-)сколько лет сколько зим...давненько мы с тобой не виделись:-)Все тоскуешь о Малярше походу дела?:-)Так есть у нее мужичек- то...проверенные данные...давай лучше встретимся и бухнем за год Красного Петуха ;-)

Иванов1 11.01 18:17 [ + 6 – ]

Вечно дура какая-нибудь нажрётся и не вовремя попрётся гулять.

ivanovvv2017 11.01 18:20 [ + -3 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



смерч 11.01 19:19 [ + 4 – ]

Два часа ночи.Что он делал да ещё в пьяном виде.Он представил себя в европе.А баба дура,при чём полная.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 11.01 20:01 [ + -1 – ]

Не разжигайте вражду, прошу вас!

Бывали случаи когда мусульмане спасали русских из горящих изб; тонули , но спасали жизнь христианина. Не превращайтесь в нелюдей системы.



скальпель 11.01 20:51 [ + 3 – ]

... Тысяча убитых узбеков и таджиков не стоят и слезинки изнасилованной их соплеменником русской девушки ... А теперь Зоя - Змея Особо Ядовитая - попробуйте убедить меня в обратном ... А коллеги пусть проголосуют за того, кого они сочтут в этом споре правым ...

НЕСТОР 11.01 21:17 [ + 1 – ]

зоя -очередная тупая идиотка.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 11.01 22:16 [ + -2 – ]

знала, что сейчас начнут в меня бросать тапками.

Исхожу из статьи: Женщина всего лишь проявила гражданский долг, набрав 03

Я не толерант, но иногда смотришь на равнодушие людей: вот был случай у меня в подъезде в прошлом году: мужик жестко избивал женщину в подъезде на каком-то этаже стояли крики, слышна потосовка. Он ее бил минут 10, знаете удивляет что ни один сосед не вышел не защитил женщину. Я вызвала тогда 02



Зоя - Змeя Особо Ядовитая 11.01 22:20 [ + -2 – ]

И мне было безразлична национальность обоих полов