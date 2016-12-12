В Петербурге нетрезвая женщина спасла от смерти пьяного раненого мигранта из Узбекистана
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Общество
Молодец. Вот пример достойный подражания. Предлагаю представить к награде орденом "Знак почета" и внести в список почетных жителей города.
Добрые русские женщины! Да продлит Аллах ваши годы! Вот, мигранты, не насилуйте русских баб, может они вам жизнь спасут когда и вас подрежут
Дура сидела бы дома ящик смотрела теперь еще мусора повесят ху.ню всякую
Чурки, вопреки канонам ислама во всю жрут "горькую"!
теперь оно выживет и придет жить к спасительнице, а потом её и всех родственников ...ут!
Неzнайка. 11.01 17:37 [ + 0 – ]
По ходу Малярша зажигала...Скучно без мужика стало...
Оооо,Здорово Дружбан:-)сколько лет сколько зим...давненько мы с тобой не виделись:-)Все тоскуешь о Малярше походу дела?:-)Так есть у нее мужичек- то...проверенные данные...давай лучше встретимся и бухнем за год Красного Петуха ;-)
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
Два часа ночи.Что он делал да ещё в пьяном виде.Он представил себя в европе.А баба дура,при чём полная.
Не разжигайте вражду, прошу вас!
Бывали случаи когда мусульмане спасали русских из горящих изб; тонули , но спасали жизнь христианина. Не превращайтесь в нелюдей системы.
... Тысяча убитых узбеков и таджиков не стоят и слезинки изнасилованной их соплеменником русской девушки ... А теперь Зоя - Змея Особо Ядовитая - попробуйте убедить меня в обратном ... А коллеги пусть проголосуют за того, кого они сочтут в этом споре правым ...
знала, что сейчас начнут в меня бросать тапками.
Исхожу из статьи: Женщина всего лишь проявила гражданский долг, набрав 03
Я не толерант, но иногда смотришь на равнодушие людей: вот был случай у меня в подъезде в прошлом году: мужик жестко избивал женщину в подъезде на каком-то этаже стояли крики, слышна потосовка. Он ее бил минут 10, знаете удивляет что ни один сосед не вышел не защитил женщину. Я вызвала тогда 02
... Если бы женщин с младых ногтей обязали носить при себе орудия самообороны и учили им пользоваться с детского сада, этот выродок, Зоя, о котором Вы пишете - явно не посмел бы к ней даже приблизиться ...
... Кавказ учится вольной борьбе с яслей, а наших девушек учат, извините, всякой фигне, но только не самообороне в обязательном порядке ... А соседи - стадо ссыкливых овец ... В данном случае Вы абсолютно правы: равнодушие - жуткий грех, но умоляю - не делайте из азиатов и кавказцев невинных овечек ... Для них - русские женщины - всего лишь вещь, которой можно попользоваться и выбросить ... И это заложено у них, увы, на генетическом уровне ...
... А вот девушек, выходящих гулять с собакой и пропадающих без вести (как в сегодняшних происшествиях) мне до боли жаль ...
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18:26, 12 декабря 2016
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