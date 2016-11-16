Электромонтажник покалечился, упав с лестницы на стройке стадиона на Крестовском острове

Мужчина получил тяжелые переломы.

Мужчина получил тяжелые переломы.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 10 января около полудня. 35-летний электромонтажник субподрядной строительной организации упал с лестницы-стремянки на ступеньки лестницы. Высота падения составила не более 2 метров.



При этом мужчина получил перелом костей таза и перелом левого бедра со смещением отломков. Строитель госпитализирован в Военно-медицинскую академию в состоянии средней тяжести с травматическим шоком. По факту случившегося проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

На строительстве стадиона «Зенит-Арена» произошел очередной несчастный случай: рабочий получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 10 января около полудня. 35-летний электромонтажник субподрядной строительной организации упал с лестницы-стремянки на ступеньки лестницы. Высота падения составила не более 2 метров.При этом мужчина получил перелом костей таза и перелом левого бедра со смещением отломков. Строитель госпитализирован в Военно-медицинскую академию в состоянии средней тяжести с травматическим шоком. По факту случившегося проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что мигрант из Узбекистана покалечился, упав с высоты на стройке стадиона на Крестовском острове.







Обсуждение темы: «Электромонтажник покалечился, упав с лестницы на стройке стадиона на Крестовском острове » арнольд питерский 11.01 13:53 [ + 1 – ]

Уточните пожалуйста принадлежность электромонтажника

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