«Мигрант из Узбекистана бросился в Неву с Большеохтинского моста»

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Общество
Сердце кровью обливается от мысли о том, сколько горя и страданий выпало на долю этого молодого человека, а теперь его родных и близких. Из-за равнодушия и враждебности общества он не нашел применения своим способностям и ушел из жизни в расцвете лет. Надеюсь, что эта трагедия обратит на себя внимание чиновников городского правительства и заставит задуматься о том, как устроить жизнь наших бывших сограждан по СССР, ныне партнеров и союзников по ОДКБ.
Неужели приматы поняли, что нейух тут делать!!! А дятлу предлагаю тоже спрыгнуть с крыши
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18:26, 12 декабря 2016
на новости
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»