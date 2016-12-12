Мигрант из Узбекистана бросился в Неву с Большеохтинского моста

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«Мигрант из Узбекистана бросился в Неву с Большеохтинского моста»

Тоскливый Дятел 11.01 12:57 [ + -4 – ]

Сердце кровью обливается от мысли о том, сколько горя и страданий выпало на долю этого молодого человека, а теперь его родных и близких. Из-за равнодушия и враждебности общества он не нашел применения своим способностям и ушел из жизни в расцвете лет. Надеюсь, что эта трагедия обратит на себя внимание чиновников городского правительства и заставит задуматься о том, как устроить жизнь наших бывших сограждан по СССР, ныне партнеров и союзников по ОДКБ.

толерант 11.01 13:01 [ + 5 – ]

молодец

SCORPION69 11.01 13:11 [ + 6 – ]

ибо нехер делать у нас лучше бы дятла так сбросили

арнольд питерский 11.01 13:28 [ + 5 – ]

Неужели приматы поняли, что нейух тут делать!!! А дятлу предлагаю тоже спрыгнуть с крыши

НЕСТОР 11.01 14:06 [ + 2 – ]

Насрать на мразь мракозадую.